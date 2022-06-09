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***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2022 12:19
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.04.2022 02165592315 barbaros.ozuyilmaz@ziraatkatilim.com.tr
FEHMİ TUTULMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 27.04.2022 02165592350 Fehmi.Tutulmaz@ziraatkatilim.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERTUĞRUL İSPAHA Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
FEHMİ TUTULMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
GÜRKAN ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
EKREM BALCI Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERTUĞRUL İSPAHA Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard.
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanı
FEHMİ TUTULMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı
GÜRKAN ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş Finansal Yönetim Bölüm Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036365


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