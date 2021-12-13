***ZLG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.12.2021 10:18
***ZLG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [ZLG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı ZLGAk Portföy ÖPY Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon Ak Portföy Maral Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982838
BIST
13:062.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 56,61
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:0614,3551
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,4717
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:0616,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4591
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:06812,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 16,74
|Açılış
|: 812,61
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.024.076
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.172.093
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,82
|87.854.936
|% 9,86
|
|HEDEF
|5,92
|20.775.633
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.960.761
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.058.707
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.351.198
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.805.646.613
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|SISE
|16,47
|1.340.844.820
|% 4,31
|
|ASELS
|25,50
|1.162.850.996
|% 4,08
|
|GARAN
|11,80
|1.143.825.567
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,57
|774.258.991
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,61
|676.055.928
|% 1,69
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|PETKM
|9,65
|1.118.750.582
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,21
|119.440.625
|% 0,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3305
|14,3551
|% 3,40
|
|Euro
|16,1536
|16,1823
|% 2,92
|
|Sterlin
|18,8537
|18,9482
|% 2,65
|
|Frank
|15,3754
|15,4680
|% 2,38
|
|Riyal
|3,7943
|3,8133
|% 2,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,33
|
|Altın Gr.
|819
|819
|23,10
|
|Cumhuriyet
|5.441
|5.523
|154,00
|
|Tam
|5.411
|5.564
|168,52
|
|Yarım
|2.616
|2.691
|81,52
|
|Çeyrek
|1.312
|1.346
|40,76
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,24
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,19
|