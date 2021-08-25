***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresini uzatmak için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından onaylanması sonrasında Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresinin son günü şirket tarafından 09/09/2021 olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda ZOREN.R sırası 26/08/2021 tarihinde tekrar işleme açılacak olup sıra 03/09/2021 tarihinde seans sonunda işleme kapatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960378BIST