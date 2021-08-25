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***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.08.2021 12:13



***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresini uzatmak için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından onaylanması sonrasında Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresinin son günü şirket tarafından 09/09/2021 olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda ZOREN.R sırası 26/08/2021 tarihinde tekrar işleme açılacak olup sıra 03/09/2021 tarihinde seans sonunda işleme kapatılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960378


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