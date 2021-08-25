***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.08.2021 12:13
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresini uzatmak için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurunun Kurul tarafından onaylanması sonrasında Yeni Pay Alma Hakkı kullanım süresinin son günü şirket tarafından 09/09/2021 olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda ZOREN.R sırası 26/08/2021 tarihinde tekrar işleme açılacak olup sıra 03/09/2021 tarihinde seans sonunda işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960378
BIST
14:581.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:588,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,4100
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|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
14:589,8858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,8550
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|: 9,8750
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9,9110
En Düşük
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14:58484,91
En Yüksek
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|Açılış
|: 484,94
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|Önceki Kapanış
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488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GESAN
|27,34
|465.455.740
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|44.645.052
|% 9,67
|
|BRLSM
|13,28
|703.447.740
|% 9,66
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.501.210
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|ENKAI
|9,93
|9.747.506
|% -5,43
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|GARAN
|9,57
|1.091.245.805
|% 0,21
|
|THYAO
|12,92
|889.020.123
|% 0,86
|
|BRLSM
|13,28
|703.447.740
|% 9,66
|
|BIMAS
|73,10
|515.826.877
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,71
|477.912.046
|% 0,26
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|GARAN
|9,57
|1.091.245.805
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,55
|250.440.221
|% -1,16
|
|THYAO
|12,92
|889.020.123
|% 0,86
|
|KRDMD
|7,71
|477.912.046
|% 0,26
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4158
|8,4184
|% 0,25
|
|Euro
|9,8807
|9,8858
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4938
|11,5514
|% 0,01
|
|Frank
|9,1523
|9,2074
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% 0,12
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,33
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-37,00
|
|Tam
|3.193
|3.274
|-36,42
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-17,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|0,13
|