***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/08/2021 tarih ve 12:13:11 saatli KAP duyurusunda 26/08/2021 tarihinde tekrar işleme açılacağı ilan edilen Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Haklarının işlem göreceği ZOREN.R işlem sırasında baz fiyat sıradaki son işlem fiyatı olan 0,15 TL olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960485BIST