***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.07.2023 09:10
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.BE (Kaydi Pay, Miktar: 7.027.487,231 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi: 07.07.2023) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166114
BIST
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10:296.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 54,29
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2926,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0267
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2928,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1475
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:291.611,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.611,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:29
|PSDTC
|45,36
|19.838.709
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.838.709
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.838.709
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.838.709
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|75.726.588
|% 9,97
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|PRZMA
|33,76
|7.731.090
|% -3,43
|
|VAKFN
|6,11
|51.493.895
|% -3,17
|
|OYLUM
|5,00
|30.204.668
|% -2,91
|
|BARMA
|15,09
|16.117.920
|% -2,58
|
|THYAO
|217,70
|2.533.110.572
|% 0,55
|
|SISE
|47,04
|959.502.516
|% 1,86
|
|KOZAL
|27,56
|686.506.892
|% 1,77
|
|ASTOR
|71,85
|633.116.736
|% 1,48
|
|EREGL
|39,08
|615.924.684
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,95
|473.636.304
|% 1,53
|
|ZOREN
|3,56
|164.949.967
|% 1,14
|
|ODAS
|8,24
|332.060.150
|% 4,70
|
|YKBNK
|13,21
|444.633.123
|% -0,38
|
|ISCTR
|14,19
|403.186.634
|% -0,42
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0884
|26,0937
|% 0,10
|
|Euro
|28,3930
|28,4248
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,1038
|33,2698
|% 0,23
|
|Frank
|28,9614
|29,1358
|% 0,22
|
|Riyal
|6,9346
|6,9694
|% 0,05
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|5,98
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.200
|5.328
|7,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.664
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|-0,10
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:44TUKAS
Yüzde 7.46 oranında artışla 16.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 474 adet işlem
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10:43SEKFK
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 204 adet işlem
-
10:42PENTA
Yüzde 6.37 oranında artışla 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 992, 224 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 6, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 17, 480.00 milyon TL de
-
10:41LUKSK
Yüzde 9.04 oranında artışla 57.30 lira fiyatla işlem gören hissede 442, 274 adet işlem