***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.03.2020 17:46
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSZORN62129
Nominal Değer (TL)
9.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/03/2020
Vadesi (Gün)
449
İtfa Tarihi
03/06/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827160
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,2011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05329,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,75
|Açılış
|: 329,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|135.960.776
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|782.180
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.080.404
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.730.993
|% -14,74
|
|OZBAL
|1,56
|2.658.089
|% -14,29
|
|ASELS
|26,08
|1.137.100.552
|% 0,69
|
|THYAO
|9,57
|948.325.556
|% -4,01
|
|GARAN
|9,61
|541.573.872
|% 2,78
|
|TSPOR
|4,30
|350.186.113
|% -9,85
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|IHLGM
|1,12
|219.691.538
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|CEMAS
|0,91
|162.472.610
|% -9,00
|
|EKGYO
|1,24
|172.654.640
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|165.157.003
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9876
|8,0276
|% 0,76
|
|Frank
|6,5981
|6,6378
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6464
|1,6547
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,64
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,18
|36,18
|-1,04
|