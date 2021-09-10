***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSUŞirketin UnvanıZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.KodZORENŞirketin Sermaye TürüKayıtlı Sermaye (X)Esas Sermaye ()Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi2.000.000.000TLBedelli Artırım Miktarı500.000.000 TLBedelsiz Artırım MiktarıŞirketin Artırım Sonrası Sermayesi2.500.000.000 TLArta Kalan Payların Nominal Tutarı805.407,015TLAracılık Yapan Aracı Kuruluş AdıHalk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*)14/09/2021-15/09/2021Satılacak Paylar Pay / MakbuzPaySatılacak Payların Satış FiyatıBir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Başvuru ŞekliPaylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim ŞekliPayların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Notlar (*)Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963227BIST