***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.09.2021 16:48
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU
Şirketin Unvanı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kod
ZOREN
Şirketin Sermaye Türü
Kayıtlı Sermaye (X)
Esas Sermaye ()
Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi
2.000.000.000TL
Bedelli Artırım Miktarı
500.000.000 TL
Bedelsiz Artırım Miktarı
-
Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi
2.500.000.000 TL
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı
805.407,015TL
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*)
14/09/2021-15/09/2021
Satılacak Paylar Pay / Makbuz
Pay
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Notlar (*)
Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963227
BIST