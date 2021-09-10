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***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

10.09.2021 16:48



***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

    BİRİNCİL  PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU

    Şirketin Unvanı
    Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
    Kod
    ZOREN

    Şirketin Sermaye Türü
    Kayıtlı Sermaye (X)
    Esas Sermaye   ()

    Şirketin Artırım Öncesi  Sermayesi
    2.000.000.000TL
     

    Bedelli Artırım Miktarı
    500.000.000 TL
      

    Bedelsiz Artırım Miktarı
    -
     

    Şirketin Artırım Sonrası  Sermayesi
                            2.500.000.000  TL
     

    Arta Kalan Payların Nominal  Tutarı
                             805.407,015TL
     

    Aracılık Yapan Aracı Kuruluş  Adı
     Halk Yatırım  Menkul Değerler A.Ş.

    Pazar Açılış ve Kapanış  Tarihi (*)
    14/09/2021-15/09/2021

    Satılacak Paylar Pay / Makbuz
    Pay

    Satılacak Payların Satış  Fiyatı
      Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin  altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak  fiyattan satışa arz edilecektir.
 

    Başvuru Şekli
    Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa  üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.

    Payların Teslim Şekli
    Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul  düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay  alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde  Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

    Notlar (*)
     Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile  kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na pazar açılış  tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963227


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ISGSY 9,04 188.253.932 % 9,98  
TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
ORCAY 15,76 87.560.880 % 9,98  
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Riyal 2,2519 2,2631 % 0,41  
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Altın Ons 1.787 1.788 -6,86  
Altın Gr. 487 487 0,26  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -7,00  
Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
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