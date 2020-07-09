***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:03
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858106
BIST
10:03119.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 856,81
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.587
En Düşük
119.349
10:036,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:037,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:03400,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 400,10
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|21.251.829
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,39
|1.274.204
|% 9,98
|
|PKENT
|251,70
|370.754
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,29
|6.201.803
|% 9,74
|
|KENT
|914,00
|2.940.374
|% 9,62
|
|TSPOR
|6,93
|2.372.305
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,86
|577.472
|% -8,00
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|ISBTR
|46.499,90
|46.500
|% -3,43
|
|EKGYO
|2,32
|122.089.435
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,30
|57.511.059
|% 0,92
|
|PETKM
|4,34
|46.499.328
|% 1,40
|
|GARAN
|8,20
|31.287.450
|% 0,49
|
|RTALB
|34,10
|21.251.829
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,32
|122.089.435
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,30
|57.511.059
|% 0,92
|
|TSKB
|1,32
|19.040.007
|% 0,76
|
|PETKM
|4,34
|46.499.328
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,88
|16.502.058
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6553
|8,6987
|% 0,38
|
|Frank
|7,2988
|7,3428
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,64
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,20
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,01
|