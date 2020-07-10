***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:01
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858558
BIST
18:05115.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -342,66
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
115.451
18:056,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
18:057,7337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0155
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
18:05396,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,48
|Açılış
|: 396,62
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|14,65
|2.934.615
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|389.458
|% 9,97
|
|RTALB
|37,50
|13.133.925
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|473.242
|% -9,96
|
|KENT
|788,30
|1.340.110
|% -9,91
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|ULAS
|4,52
|56.053
|% -7,57
|
|PEKGY
|8,96
|573.942
|% -6,86
|
|CEMAS
|1,56
|281.192.481
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|251.676.381
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,45
|245.152.069
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,28
|238.962.125
|% 0,00
|
|DOCO
|331,10
|109.948.573
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,56
|281.192.481
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,28
|238.962.125
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,45
|245.152.069
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,45
|79.054.560
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,63
|39.242.764
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% -0,16
|
|Frank
|7,2562
|7,2999
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|