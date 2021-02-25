***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 17:28
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912932
BIST
17:261.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:267,2208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:268,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1164
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:26413,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,93
|Açılış
|: 413,71
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:26
|LINK
|51,70
|118.221.720
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.832.163
|% -9,94
|
|THYAO
|13,33
|2.326.358.085
|% 3,90
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,80
|1.629.595.925
|% -3,52
|
|SASA
|41,92
|1.610.187.545
|% 4,96
|
|PGSUS
|88,95
|1.428.843.600
|% 7,43
|
|EKGYO
|2,30
|1.292.088.599
|% 1,32
|
|PETKM
|5,23
|2.041.079.370
|% 1,36
|
|TSKB
|1,72
|525.912.496
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,89
|225.241.129
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,35
|319.720.129
|% -1,46
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2179
|7,2208
|% 0,72
|
|Euro
|8,8371
|8,8426
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,1876
|10,2387
|% 0,80
|
|Frank
|7,9421
|7,9899
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9207
|1,9303
|% 0,77
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,67
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.742
|2.812
|-16,69
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|-8,08
|
|Çeyrek
|665
|680
|-4,04
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,37
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:35KRGYO
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 830 adet işlem
-
17:34AKSA
Yüzde 4.72 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 157, 890 adet işlem
-
17:33AKSA
Yüzde 4.79 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 155, 608 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 78 artarak (% 0.88 ) 1, 572
-
17:32XU100
Endeks 1, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 28, 543.00 milyon TL de