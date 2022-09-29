***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 12:23
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065873
BIST
13:533.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,92
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:5318,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:5318,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:53983,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 983,68
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:53
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|PRKME
|13,14
|59.418.397
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|87,10
|338.084.112
|% 7,86
|
|PENTA
|408,60
|58.092.007
|% 7,81
|
|ULUFA
|4,68
|5.251.512
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,14
|488.240.884
|% -8,99
|
|KMPUR
|53,10
|168.579.000
|% -8,53
|
|CRDFA
|3,26
|25.931.279
|% -6,32
|
|SILVR
|27,24
|15.290.398
|% -5,74
|
|THYAO
|69,30
|1.608.204.083
|% 0,51
|
|SASA
|65,90
|1.034.223.049
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,10
|976.809.129
|% 0,57
|
|TUPRS
|302,60
|834.052.632
|% 2,75
|
|TOASO
|98,70
|753.413.142
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,91
|718.469.179
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,14
|488.240.884
|% -8,99
|
|TSKB
|2,41
|339.433.910
|% 2,99
|
|YKBNK
|7,10
|976.809.129
|% 0,57
|
|VAKBN
|7,14
|567.056.179
|% -0,83
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5368
|18,5399
|% 0,12
|
|Euro
|18,0516
|18,0701
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,0358
|20,1363
|% -0,25
|
|Frank
|18,8187
|18,9321
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,42
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,95
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.614
|6.680
|-101,00
|
|Yarım
|3.218
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|0,11
|