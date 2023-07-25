***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 10:20
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174857
BIST
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10:486.673
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -22,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4826,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0126
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4829,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0775
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:481.700,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.700,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ZEDUR
|60,50
|35.355.998
|% 10,00
|
|OYAYO
|37,26
|8.447.140
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,24
|235.772.018
|% 9,86
|
|ULUSE
|202,00
|132.711.713
|% 7,85
|
|CELHA
|41,56
|21.006.672
|% 7,67
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|107.805.186
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|FORTE
|63,85
|203.832.268
|% -9,75
|
|ASTOR
|110,10
|3.012.233.588
|% 3,19
|
|THYAO
|221,50
|1.722.176.832
|% -0,14
|
|AKBNK
|25,32
|1.415.179.339
|% 2,10
|
|YKBNK
|13,19
|1.177.466.092
|% 3,21
|
|GESAN
|97,35
|1.168.271.844
|% -4,18
|
|YKBNK
|13,19
|1.177.466.092
|% 3,21
|
|ZOREN
|4,19
|297.605.167
|% -3,46
|
|ODAS
|10,17
|722.841.649
|% -3,97
|
|SKBNK
|3,02
|203.909.900
|% 2,03
|
|AKBNK
|25,32
|1.415.179.339
|% 2,10
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9468
|26,9544
|% 0,05
|
|Euro
|29,8087
|29,8245
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,5557
|34,7290
|% 0,19
|
|Frank
|30,9302
|31,1165
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.052
|11.178
|24,00
|
|Yarım
|5.526
|5.615
|12,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,00
|