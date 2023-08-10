***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:34
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183770
BIST
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17:297.561
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,34
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2927,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0782
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0683
En Düşük
26,4619
17:2929,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2287
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:291.667,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.667,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TETMT
|895,40
|14.773.739
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|311.993.673
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.260.386
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.731.223
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.551.413
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.165.460.863
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.400.607
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.793.711.829
|% -9,97
|
|ASTOR
|118,30
|7.199.543.089
|% 1,02
|
|KLSER
|70,20
|3.875.806.573
|% 8,50
|
|ASGYO
|18,24
|3.793.711.829
|% -9,97
|
|KONTR
|264,80
|3.549.380.326
|% -2,40
|
|GESAN
|92,85
|2.143.676.379
|% -1,07
|
|ASGYO
|18,24
|3.793.711.829
|% -9,97
|
|QUAGR
|7,00
|721.344.038
|% -6,54
|
|EUREN
|14,72
|1.285.845.183
|% -9,75
|
|FORMT
|3,03
|218.110.268
|% 0,33
|
|CANTE
|18,43
|1.189.907.061
|% -4,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0090
|27,0683
|% 0,29
|
|Euro
|29,8159
|29,8607
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4096
|34,5821
|% 0,49
|
|Frank
|30,8461
|31,0319
|% 0,60
|
|Riyal
|7,1851
|7,2211
|% 0,13
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.109
|11.201
|-14,00
|
|Yarım
|5.563
|5.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
17:29
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17:44ERCB
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.22 ) 8, 242
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17:41XU100
Endeks 7, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 183, 513.00 milyon TL de