***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2024 10:09
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249401
BIST
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11:228.979
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,81
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:2230,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0360
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2232,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0047
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:221.964,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.964,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ISYAT
|13,97
|121.882.420
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.892.899
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|UFUK
|162,80
|10.306.914
|% -5,24
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|204,90
|5.034.694.271
|% 3,59
|
|THYAO
|283,00
|3.474.225.805
|% 0,62
|
|TUPRS
|163,90
|2.120.896.787
|% 2,05
|
|REEDR
|48,68
|1.589.433.771
|% 2,83
|
|EREGL
|45,94
|1.471.419.748
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,28
|981.566.089
|% -2,58
|
|ADESE
|2,81
|226.342.928
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,68
|636.078.016
|% -0,28
|
|KLGYO
|5,29
|301.397.412
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,24
|1.028.519.842
|% 1,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7359
|30,7418
|% 0,12
|
|Euro
|32,9020
|32,9135
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,4731
|38,6661
|% -0,17
|
|Frank
|34,4945
|34,7023
|% 0,09
|
|Riyal
|8,1723
|8,2133
|% 0,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,95
|21,98
|% 0,66
|
|Platin
|876,67
|878,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,69
|869,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,91
|82,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,35
|1.987,67
|% 0,66
|