***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 10:47
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262360
BIST
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13:568.855
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -173,99
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5632,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0906
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5634,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1087
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:562.277,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,18
|Açılış
|: 2.275,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.276,22
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:54
|AKENR
|11,66
|21.467.716
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.023.013
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.363.735
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,10
|15.624.865
|% -52,70
|
|PEKGY
|12,71
|629.347.718
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.675.731
|% -9,96
|
|THYAO
|283,25
|4.590.979.307
|% -0,87
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,40
|3.459.515.684
|% -6,74
|
|AKBNK
|44,56
|3.131.319.012
|% 1,08
|
|ISCTR
|11,42
|2.731.680.274
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,40
|3.459.515.684
|% -6,74
|
|ISCTR
|11,42
|2.731.680.274
|% 0,09
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,65
|961.409.514
|% -0,72
|
|YKBNK
|27,04
|2.670.264.192
|% -0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1980
|% 0,28
|
|Euro
|34,9886
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8242
|41,0289
|% -0,44
|
|Frank
|35,8105
|35,9900
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6029
|8,6460
|% -0,57
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|903,52
|905,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,64
|1.006,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,84
|85,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,71
|2.199,06
|% 0,66
|