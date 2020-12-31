***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 14:30
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896035
BIST
15:111.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:117,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:119,1193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:11451,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,96
|Açılış
|: 451,43
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MAALT
|111,10
|41.235.647
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.243.042
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.205.409
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.415.382.633
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,96
|1.166.315.520
|% -8,71
|
|GARAN
|10,33
|832.966.884
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,13
|279.231.311
|% -0,93
|
|TSKB
|1,79
|195.990.667
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|331.762.896
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4172
|7,4206
|% 0,51
|
|Euro
|9,0935
|9,1202
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0892
|10,1398
|% 0,65
|
|Frank
|8,3837
|8,4343
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9699
|1,9798
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 6 kaybederek (% -0.22 ) 1, 639
-
15:22XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 16, 314.00 milyon TL de
-
15:21POLHO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 984, 592 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 16, 181.00 milyon TL de
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem