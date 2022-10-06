***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2022 16:45
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068269
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6189
En Düşük
18,5714
18:0518,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2310
En Düşük
18,1790
18:051.024,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.024,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.025,29
En Düşük
1.022,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5703
|18,6142
|% 0,16
|
|Euro
|18,1610
|18,2404
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6867
|20,7904
|% 0,10
|
|Frank
|18,7085
|18,8212
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.860
|6.946
|15,00
|
|Yarım
|3.343
|3.396
|8,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.697
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,04
|