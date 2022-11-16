***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:13
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080200
BIST
10:354.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 53,19
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:3518,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:3519,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0802
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:351.061,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.061,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ALBRK
|3,08
|203.174.022
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|38.334.992
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|72.399.831
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|59.924.857
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|13.638.917
|% 9,97
|
|MNDRS
|8,92
|125.690.488
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|SNGYO
|3,21
|58.581.981
|% -6,41
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|TMPOL
|30,00
|4.552.787
|% -4,70
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|THYAO
|108,70
|968.207.207
|% -0,28
|
|AKBNK
|16,42
|966.504.835
|% 1,42
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|SASA
|182,90
|838.559.308
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,39
|268.667.057
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|571.880.979
|% 1,08
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|TSKB
|3,38
|227.372.525
|% 3,68
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6090
|18,6121
|% 0,06
|
|Euro
|19,3346
|19,3427
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,0017
|22,1121
|% 0,01
|
|Frank
|19,6328
|19,7511
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.045
|7.167
|-28,00
|
|Yarım
|3.421
|3.504
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|0,01
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,69
|