***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.01.2023 08:57
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102397
BIST
14:585.137
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 152,50
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:5818,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:5820,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:581.157,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.157,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:58
|SDTTR
|75,35
|346.254.834
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.344.209
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.236.789
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|ODAS
|8,77
|2.443.002.091
|% -5,09
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|ADEL
|111,60
|8.816.680
|% -3,79
|
|IMASM
|264,60
|12.414.776
|% -3,78
|
|THYAO
|143,60
|6.405.151.915
|% 6,61
|
|KOZAL
|571,10
|3.597.788.013
|% 7,55
|
|TUPRS
|536,50
|3.116.617.129
|% 5,15
|
|EREGL
|40,76
|3.058.279.511
|% 0,99
|
|ASELS
|57,95
|3.023.256.444
|% 4,89
|
|ODAS
|8,77
|2.443.002.091
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,01
|2.170.091.228
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,50
|1.607.168.960
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,93
|2.818.823.972
|% 1,39
|
|PETKM
|18,20
|2.183.091.206
|% 2,42
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,7941
|% 0,06
|
|Euro
|20,3410
|20,3514
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,8589
|22,9736
|% -0,22
|
|Frank
|20,1950
|20,3167
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-51,00
|
|Tam
|7.842
|7.898
|88,00
|
|Yarım
|3.821
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,28
|
Seans Raporu
14:58
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