***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.05.2023 09:04
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152554
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
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4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 75,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5900
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1150
|Açılış
|: 7,9700
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|Önceki Kapanış
|: 7,9700
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22,2751
En Düşük
21,3596
13:1415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,02
|Açılış
|: 15,24
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|Önceki Kapanış
|: 15,22
|
15,42
En Düşük
15,06
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.293.176
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.449.982
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.675.247
|% 9,96
|
|BRLSM
|8,56
|66.229.393
|% 9,88
|
|PSGYO
|5,91
|108.814.646
|% 9,85
|
|SAMAT
|28,94
|181.564.056
|% -9,96
|
|AYES
|15,53
|671.195
|% -9,87
|
|DOBUR
|32,86
|22.774.485
|% -6,96
|
|KLSYN
|3,40
|28.185.658
|% -6,85
|
|RYSAS
|35,54
|33.613.215
|% -6,82
|
|THYAO
|134,90
|1.948.618.032
|% 1,73
|
|ASTOR
|50,35
|957.904.643
|% 3,18
|
|SASA
|104,10
|952.271.928
|% 4,99
|
|EUPWR
|83,85
|930.989.589
|% 6,95
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|EKGYO
|6,31
|734.796.679
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,54
|865.537.623
|% -2,23
|
|YKBNK
|8,99
|648.177.289
|% -1,21
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|AKBNK
|14,75
|721.355.082
|% -1,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8184
|19,8483
|% 0,18
|
|Euro
|21,4975
|21,5355
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6064
|24,7298
|% 0,09
|
|Frank
|22,0787
|22,2117
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2712
|5,2977
|% 0,08
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,79
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,76
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.126
|9.363
|13,98
|
|Yarım
|4.513
|4.656
|49,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.307
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,02
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-0,10
|