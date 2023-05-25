***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2023 09:04
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153686
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9227
En Düşük
19,8779
18:0521,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1222
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.252,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.255,33
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|RHEAG
|3,76
|3.289.858
|% 0,00
|
|KLNMA
|10,90
|240.857
|% 0,00
|
|AYES
|16,50
|335.486
|% 0,00
|
|BASCM
|3,93
|277.680
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|EUYO
|4,32
|1.437.828
|% 0,00
|
|EKIZ
|12,56
|257.397
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9115
|19,9198
|% 0,15
|
|Euro
|21,4232
|21,5136
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,5240
|24,6470
|% 0,01
|
|Frank
|21,8860
|22,0178
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2933
|5,3199
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|0,95
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.589
|4.723
|5,00
|
|Çeyrek
|2.287
|2.347
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,76
|14,77
|0,02
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem