***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2023 09:09
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185852
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
0
En Yüksek
0
18:0527,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0741
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.657,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.657,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0554
|27,0643
|% 0,03
|
|Euro
|29,5674
|29,5883
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3320
|34,5042
|% 0,27
|
|Frank
|30,7045
|30,8895
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1939
|7,2300
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,22
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.099
|11.191
|7,00
|
|Yarım
|5.567
|5.622
|4,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,41
|