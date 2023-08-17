***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2023 08:59
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186274
BIST
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10:317.693
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 30,89
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:3127,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:3129,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:311.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.651,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:31
|UNLU
|15,62
|50.281.114
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.143.599
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|21.199.846
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.779.834
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|202.714.582
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|27.776.641
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|COSMO
|138,50
|20.230.029
|% -5,33
|
|EUKYO
|16,13
|1.753.713
|% -5,06
|
|EMKEL
|30,66
|8.009.207
|% -4,90
|
|ASTOR
|132,60
|1.870.692.799
|% 0,99
|
|TUPRS
|121,10
|1.454.398.421
|% 1,59
|
|THYAO
|254,50
|1.365.090.030
|% 0,00
|
|SDTTR
|348,00
|1.138.341.157
|% 7,41
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|ZOREN
|4,84
|370.226.180
|% -1,83
|
|YKBNK
|16,54
|759.061.446
|% 1,72
|
|SKBNK
|4,19
|168.576.622
|% 1,70
|
|ADESE
|1,97
|77.343.743
|% -1,99
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0957
|27,1014
|% 0,22
|
|Euro
|29,5220
|29,5493
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,4089
|34,5815
|% 0,14
|
|Frank
|30,6862
|30,8711
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2081
|7,2442
|% 0,15
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|0,20
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 9 artarak (% 0.31 ) 8, 279
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, TUPRS, THYAO
-
10:46XU100
Endeks 7, 690 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 20, 731.00 milyon TL de
-
10:46SMART
Yüzde 5.16 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 852 adet işlem