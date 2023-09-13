***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2023 08:52
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194308
BIST
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10:248.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 73,28
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.235
10:2426,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2428,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:241.653,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:22
|EBEBK
|74,80
|35.862.860
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|644.666
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|255.808.155
|% 9,97
|
|METUR
|11,37
|27.668.904
|% 9,96
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|TATEN
|60,40
|204.391.020
|% -7,57
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|THYAO
|237,80
|956.966.300
|% 0,76
|
|ENKAI
|37,32
|872.419.814
|% -2,25
|
|KOZAL
|31,84
|814.977.757
|% 0,76
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|YKBNK
|16,61
|762.900.712
|% 2,59
|
|AKGRT
|5,89
|244.404.289
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,91
|302.254.880
|% 0,45
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|SKBNK
|5,34
|164.394.989
|% 2,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9349
|26,9399
|% 0,36
|
|Euro
|28,9472
|28,9657
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4698
|33,6376
|% 0,01
|
|Frank
|30,0786
|30,2598
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,28
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,18
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.034
|11.131
|-26,00
|
|Yarım
|5.534
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,24
|