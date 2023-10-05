***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2023 12:21
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 02.10.2023
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199873
BIST
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14:408.266
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,88
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
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8.180
En Yüksek
8.451
14:4027,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
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27,6008
En Düşük
27,3729
14:4029,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1074
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3768
En Düşük
28,8849
14:401.613,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.613,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
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1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TETMT
|2.228,90
|20.732.396
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|29.019.891
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|343.147.594
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|47.354.908
|% -8,67
|
|MANAS
|11,12
|172.194.749
|% -7,72
|
|COSMO
|172,40
|57.738.934
|% -7,21
|
|ADGYO
|31,44
|834.891.227
|% -6,26
|
|THYAO
|235,70
|5.601.999.059
|% -1,17
|
|TUPRS
|148,00
|4.289.338.647
|% 0,14
|
|ZOREN
|6,80
|3.948.287.530
|% -3,00
|
|PETKM
|22,16
|3.663.910.563
|% 0,73
|
|YKBNK
|18,18
|3.499.341.098
|% 0,72
|
|ZOREN
|6,80
|3.948.287.530
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,99
|2.414.060.550
|% -0,12
|
|YKBNK
|18,18
|3.499.341.098
|% 0,72
|
|PETKM
|22,16
|3.663.910.563
|% 0,73
|
|ADESE
|2,44
|411.491.402
|% -6,15
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5519
|27,5595
|% 0,11
|
|Euro
|29,0713
|29,0836
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3376
|33,5048
|% -0,01
|
|Frank
|29,9860
|30,1667
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3247
|7,3614
|% -0,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,94
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,26
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,68
|0,05
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,25
|