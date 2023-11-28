***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 09:08
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220420
BIST
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12:128.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,57
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:1228,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:1231,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:121.874,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.874,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BINHO
|243,30
|70.965.257
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.574.644
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.375.920
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.658.575
|% 9,94
|
|DAPGM
|45,36
|301.744.924
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|315.620.136
|% -10,00
|
|LINK
|191,10
|27.531.095
|% -8,78
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.641.745.034
|% 0,29
|
|SASA
|49,64
|2.598.490.248
|% 6,43
|
|AKBNK
|34,16
|1.688.882.929
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.532.610.736
|% -0,19
|
|ISCTR
|22,26
|1.355.634.819
|% -0,98
|
|ZOREN
|5,19
|579.010.288
|% -2,26
|
|ISCTR
|22,26
|1.355.634.819
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.025.268.276
|% -0,42
|
|SASA
|49,64
|2.598.490.248
|% 6,43
|
|HEKTS
|22,14
|1.119.380.972
|% 5,23
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9276
|28,9329
|% 0,09
|
|Euro
|31,6912
|31,6981
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4233
|36,6059
|% 0,14
|
|Frank
|32,7138
|32,9109
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6905
|7,7291
|% 0,15
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,75
|926,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,77
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,60
|80,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,25
|2.015,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:09
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12:24KFEIN
Yüzde 5.73 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 229, 811 adet işlem
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12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
-
12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem