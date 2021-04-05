***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 15:39
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır: Denetim Komitesi'nin 05.04.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923361
BIST
16:531.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
16:538,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:539,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:53450,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,51
|Açılış
|: 450,62
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:53
|JANTS
|909,70
|310.868.938
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.543.058
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.625.979
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.610.492
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|KOZAL
|127,00
|800.127.949
|% 1,52
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,60
|567.748.665
|% 4,93
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|147.532.944
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|ODAS
|3,69
|387.489.342
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1184
|8,1247
|% -0,34
|
|Euro
|9,5853
|9,5982
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,2387
|11,2951
|% -0,02
|
|Frank
|8,6063
|8,6582
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% -0,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,97
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.965
|3.041
|-5,82
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-2,82
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|-1,48
|
Seans Raporu
16:53
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17:05METRO
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17:02SAYAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 613, 070 adet işlem
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17:00DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 560 adet işlem