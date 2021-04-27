***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2021 18:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931373
BIST
17:571.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,70
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
17:578,2109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0598
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
17:579,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0782
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
17:57470,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,66
|Açılış
|: 470,07
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ULUUN
|6,27
|85.738.938
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.156.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|ATEKS
|42,48
|6.000.271
|% 9,99
|
|AVOD
|7,82
|74.868.264
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.937.492
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.460.374
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|UMPAS
|1,48
|186.505
|% -9,76
|
|ATLAS
|2,25
|11.133.114
|% -9,64
|
|SASA
|36,18
|1.446.182.601
|% 3,88
|
|EREGL
|19,39
|1.314.048.022
|% 0,36
|
|THYAO
|11,94
|1.120.671.685
|% 1,79
|
|GARAN
|7,15
|870.374.845
|% 0,14
|
|GWIND
|5,26
|811.306.046
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,08
|317.151.437
|% -0,95
|
|GWIND
|5,26
|811.306.046
|% -6,41
|
|GARAN
|7,15
|870.374.845
|% 0,14
|
|TSKB
|1,20
|135.299.111
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|638.546.381
|% 0,46
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2087
|8,2109
|% -0,72
|
|Euro
|9,9212
|9,9300
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,3933
|11,4505
|% -0,62
|
|Frank
|8,9599
|9,0139
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1823
|2,1932
|% -0,76
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
-
17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında