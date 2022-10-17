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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.10.2022 16:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Rarik Turkison Enerji AŞ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.50
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AZTEK 20,46 201.492.128 % 10,00  
ERCB 52,60 86.875.435 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.476.985.034 % 10,00  
PENTA 484,00 7.329.696 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.167.627 % 9,99  
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Euro 18,1891 18,1983 % 0,74  
Sterlin 21,0095 21,1149 % 1,52  
Frank 18,5367 18,6483 % 0,80  
Riyal 4,9272 4,9519 % 0,00  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.665 19,94  
Altın Gr. 995 995 12,88  
Cumhuriyet 6.686 6.787 70,00  
Tam 6.710 6.767 -23,00  
Yarım 3.269 3.308 -12,00  
Çeyrek 1.638 1.654 -5,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,49  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 0,35  
B. Petrol 92,97 92,97 1,34  
Seans Raporu 17:03
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