***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.10.2022 16:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Rarik Turkison Enerji AŞ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.50
17:033.845
En Yüksek
|Değişim
|: 6,01%
|| 217,93
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
17:0318,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0318,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1337
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:03994,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,29
|Açılış
|: 994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:03
|AZTEK
|20,46
|201.492.128
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.875.435
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.476.985.034
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.329.696
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,72
|54.222.459
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|54.222.459
|% -5,79
|
|ESCOM
|26,00
|33.687.723
|% -4,76
|
|THYAO
|98,20
|7.838.665.355
|% 9,11
|
|PETKM
|14,32
|4.422.933.199
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,46
|3.666.833.139
|% 5,69
|
|ASELS
|32,78
|3.566.370.643
|% 5,27
|
|SISE
|31,16
|3.320.972.532
|% 6,49
|
|EKGYO
|4,46
|3.666.833.139
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.859.452.924
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|568.148.502
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.873.824.861
|% 9,97
|
|PETKM
|14,32
|4.422.933.199
|% -1,85
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5805
|% 0,07
|
|Euro
|18,1891
|18,1983
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0095
|21,1149
|% 1,52
|
|Frank
|18,5367
|18,6483
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|19,94
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|70,00
|
|Tam
|6.710
|6.767
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,35
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|1,34
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:17HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 079, 446 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 261, 51 artarak (% 6.62 ) 4, 214
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17:15XU100
Endeks 3, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 97 üstünde . İşlem hacmi 81, 728.00 milyon TL de
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17:15AZTEK
Yüzde 10.00 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 136, 546 adet işlem
-
17:13IEYHO
Yüzde 9.73 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 842, 045 adet işlem