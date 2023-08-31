***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2023 13:13
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Rarik Turkison Enerji AŞ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.500.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.500.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.02.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 09.08.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 29.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.08.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
İşbu birleşme işlemi sonucunda Rarik Turkison Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190466
BIST