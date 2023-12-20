***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAlkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 500.000.000 500.000.000B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 4.500.000.000 4.500.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 5.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 5.000.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 01.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İşbu birleşme işlemi sonucunda Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227390BIST