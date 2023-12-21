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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2023 16:49
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 500.000.000 500.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 4.500.000.000 4.500.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 5.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 5.000.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 01.12.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 20.12.2023

Ek Açıklamalar
20.12.2023 tarihli yapmış olduğumuz açıklama şablonuna kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin tescil tarihi ilave edilmiş olup herhangi bir düzeltme niteliğinde değildir.
Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İşbu birleşme işlemi sonucunda Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227741


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