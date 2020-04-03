***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmakBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,- Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,- Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, bölünmenin kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,- SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12/e maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,- İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,- Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,- Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. Olgun Zorlu'nun Şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834748BIST