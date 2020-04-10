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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 19:25
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020

Ek Açıklamalar
837249 numaralı açıklamamıza ilişkin SPK'ya sunulan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin Esas Sözleşme Taslağı ve Açılış Bilançosu bildirilmektedir.
03.04.2020 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için ekli belgelerle birlikte 10.04.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 EK-8 - Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Esas Sözleşme Taslağı.pdf - Diğer
EK: 2 EK-9 - Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Açılış Bilançosu.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837294


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