***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2020 17:23
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İnceleme Hakkı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020
Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince, Şirketimizin 03.04.2020 tarihinde almış olduğu "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıla ilişkin Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarının 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır tutulduğu 15 Nisan 2020 tarih ve 10059 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıla ilişkin Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporları kamuya da açıklanmış olup, ilgili raporlara Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden de ulaşılabilir.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Zorlu Enerji - Kısmi Bölünme TTSG 15.04.2020.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838374
BIST