***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin 05.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmakBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020Ek Açıklamalar10.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde incelemesi devam eden kolaylaştırılmış usulde bölünme ("işlem")başvurumuza ilişkin olarak, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda işlemin onayı için en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması öngörülen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre sonuna kadar (31 Ağustos 2020) uzatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ekteki Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na, mevcut başvurumuz kapsamında arz edilmesine karar verilmiştir.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Zorlu Enerji-Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 2 Zorlu Enerji- Kısmi Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Zorlu Enerji- Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 4 Zorlu Enerji - Kısmi bölünme YKK.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849584BIST