***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.06.2020 17:50
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin 05.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020
Ek Açıklamalar
10.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde incelemesi devam eden kolaylaştırılmış usulde bölünme ("işlem")başvurumuza ilişkin olarak, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda işlemin onayı için en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması öngörülen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre sonuna kadar (31 Ağustos 2020) uzatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ekteki Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na, mevcut başvurumuz kapsamında arz edilmesine karar verilmiştir.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Zorlu Enerji-Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2 Zorlu Enerji- Kısmi Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Zorlu Enerji- Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 4 Zorlu Enerji - Kısmi bölünme YKK.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849584
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