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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin tescil onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.045.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.04.2020
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.08.2020
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kısmi Bölünme kararı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) tescil edilerek Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871451


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Yarım 1.457 1.496 -9,94  
Çeyrek 731 748 -4,97  
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