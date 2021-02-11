***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.02.2021 17:27
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909115
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0332
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05416,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,43
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0223
|7,0246
|% -0,47
|
|Euro
|8,5331
|8,5376
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6957
|9,7443
|% -0,33
|
|Frank
|7,8695
|7,9169
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8693
|1,8786
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,45
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında