***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2021 16:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021, 11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911056
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|PETKM
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|1.106.964.777
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|EKGYO
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|% -0,81
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|VAKBN
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|SKBNK
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|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,24
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|Alış
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|Tam
|2.629
|2.696
|-7,98
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|1.304
|-3,87
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|Çeyrek
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|27,42
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|6,12
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