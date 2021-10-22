***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.10.2021 15:28
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971959
BIST
16:451.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 21,37
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.478
En Düşük
1.454
16:459,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1014
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:4511,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1085
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:45557,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 12,49
|Açılış
|: 557,71
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DOBUR
|41,14
|8.807.125
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.824.087
|% 9,97
|
|YEOTK
|65,60
|58.869.363
|% 9,88
|
|AKFGY
|5,70
|22.531.920
|% 9,83
|
|MERIT
|24,04
|33.706.690
|% -8,87
|
|FADE
|8,01
|223.030.512
|% -6,86
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|IHYAY
|0,84
|13.533.310
|% -5,62
|
|GARAN
|9,06
|1.810.923.457
|% 0,78
|
|THYAO
|14,12
|921.068.634
|% 1,07
|
|TUPRS
|140,00
|912.500.828
|% 2,71
|
|SISE
|8,55
|912.029.987
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,51
|789.351.564
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,58
|625.885.226
|% 3,61
|
|GARAN
|9,06
|1.810.923.457
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,96
|286.616.603
|% 1,03
|
|SISE
|8,55
|912.029.987
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,51
|789.351.564
|% 3,59
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5969
|9,6027
|% 1,08
|
|Euro
|11,1780
|11,1888
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1919
|13,2580
|% 0,86
|
|Frank
|10,4363
|10,4991
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5503
|2,5631
|% 0,88
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|22,70
|
|Altın Gr.
|557
|557
|11,59
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.725
|101,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|102,81
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|49,73
|
|Çeyrek
|885
|905
|24,87
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,72
|
Seans Raporu
16:44
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16:58YEOTK
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16:57XU100
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16:57TEKTU
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16:56ENJSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 11.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 320 adet işlem
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16:54AKCNS
Yüzde 4.65 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 138, 200 adet işlem