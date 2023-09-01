***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
01.09.2023 12:25
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketin Sermayesi başlıklı 6. madde güncellenerek yeniden yayımlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 31/08/2023 31/08/2023 33550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190759
BIST
'
14:447.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,97
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4426,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:441.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|ULKER
|67,10
|1.131.918.933
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.616.457.303
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.626.200
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|267.150.761
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|107.899.338
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|DOBUR
|80,70
|90.831.488
|% -6,11
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|TUPRS
|142,40
|4.344.769.223
|% 0,92
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,71
|3.150.894.371
|% 1,40
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IHLAS
|1,11
|145.885.483
|% 1,83
|
|YKBNK
|15,85
|1.853.670.065
|% -0,31
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7126
|26,7180
|% 0,11
|
|Euro
|28,9458
|28,9548
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7561
|33,9254
|% 0,17
|
|Frank
|30,1350
|30,3166
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1004
|7,1360
|% 0,15
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
14:44
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14:59YEOTK
Yüzde 7.82 oranında artışla 164.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 773, 367 adet işlem
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 65 artarak (% 0.41 ) 8, 445
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14:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRSAN, IZENR
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14:57XU100
Endeks 7, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 81, 367.00 milyon TL de
-
14:57VAKFN
Yüzde 4.11 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 434, 063 adet işlem