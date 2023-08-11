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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

11.08.2023 18:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184659


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 39,38 155.695.091 % 10,00  
PETKM 18,92 3.922.979.420 % 10,00  
ELITE 25,74 80.648.255 % 10,00  
PAPIL 25,08 131.623.941 % 10,00  
AKYHO 3,74 52.165.504 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0313 27,0371 % 0,14  
Euro 29,6206 29,6307 % -0,02  
Sterlin 34,2221 34,3937 % 0,20  
Frank 30,7158 30,9009 % 0,05  
Riyal 7,1848 7,2209 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 2,16  
Altın Gr. 1.665 1.665 3,36  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.105 11.207 19,00  
Yarım 5.561 5.630 10,00  
Çeyrek 2.781 2.815 5,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,01  
B. Petrol 87,19 87,19 0,79  
Seans Raporu 18:05
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