Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2022 01:02
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
2022/16
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                              
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
FAALİYET RAPORUNUN  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       
KARAR TARİHİ: 10.03.2022
KARAR SAYISI: 2022/16                                                                      
 
 
Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
·                     Tarafımızca incelendiğini,
  
·                     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
·                     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009383


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.042
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.027
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 1.031.945 % 10,00  
UZERB 42,90 848.898 % 10,00  
GZNMI 18,63 8.240.254 % 9,98  
KARYE 17,32 67.250.411 % 9,97  
PAPIL 20,00 18.012.642 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8682 14,8762 % 0,15  
Euro 16,3416 16,3650 % 0,13  
Sterlin 19,3523 19,4494 % 0,58  
Frank 15,8749 15,9706 % 0,85  
Riyal 3,9408 3,9606 % 1,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.998 1.998 1,18  
Altın Gr. 953 954 15,06  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,90 25,95 -0,05  
Gümüş Gr. 12,36 12,38 0,01  
B. Petrol 109 109 -0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru