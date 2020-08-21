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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

21.08.2020 14:45
GÜNCEL HABERLER


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Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870587


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Altın Gr. 455 455 -1,48  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -9,00  
Tam 3.016 3.094 -0,88  
Yarım 1.458 1.497 -0,42  
Çeyrek 731 748 -0,21  
Gümüş.Ons 26,67 26,71 -0,55  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,10  
B. Petrol 44,47 44,47 -0,41  
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