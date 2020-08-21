***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.08.2020 14:45
TOPLAM
100
208.500
Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870587
BIST
16:141.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -17,18
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:147,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:148,6518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:14456,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,31
|Açılış
|: 457,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GARFA
|12,32
|17.254.863
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|13.116.697
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|75.574.545
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.790.813
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,62
|772.052.207
|% -9,97
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|5.664.070.758
|% -9,89
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|PETKM
|4,19
|5.664.070.758
|% -9,89
|
|TUPRS
|84,55
|4.012.695.521
|% -8,10
|
|GARAN
|7,10
|1.584.881.419
|% -0,56
|
|RTALB
|57,15
|1.040.665.902
|% 9,06
|
|AKBNK
|5,05
|969.600.490
|% -0,59
|
|PETKM
|4,19
|5.664.070.758
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|596.206.080
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,13
|622.108.153
|% -1,39
|
|ZOREN
|2,62
|772.052.207
|% -9,97
|
|GARAN
|7,10
|1.584.881.419
|% -0,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3413
|% 0,60
|
|Euro
|8,6422
|8,6518
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,5729
|9,6210
|% -0,45
|
|Frank
|8,0050
|8,0532
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9494
|1,9592
|% 0,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|
Seans Raporu
16:14
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