***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/08/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıZorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devri izninin ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınmasını takiben tamamlanacaktırEdinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı20,85 TLToplam Tutar208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,5Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı1) Zorlu Holding AŞ (8.500.000 adet) 2) Zorlu Dış Ticaret AŞ (500.000 adet) 3) Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ (500.000 adet) 4) Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ (500.000 adet)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili TaraflarVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMakul Piyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15 Haziran 2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıErnst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar208.500.000.- TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalar21.08.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından devralınması işlemi için EPDK'dan gerekli onay alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891692BIST