***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
07.12.2020 12:08
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devri izninin ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınmasını takiben tamamlanacaktır
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
20,85 TL
Toplam Tutar
208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
1) Zorlu Holding AŞ (8.500.000 adet) 2) Zorlu Dış Ticaret AŞ (500.000 adet) 3) Linens Tekstil Ürünleri Pazarlama AŞ (500.000 adet) 4) Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ (500.000 adet)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraflar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Makul Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15 Haziran 2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
208.500.000.- TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur
Açıklamalar
21.08.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından devralınması işlemi için EPDK'dan gerekli onay alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891692
BIST