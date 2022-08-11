***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.08.2022 18:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Rarik-Turkison Enerji AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
887.925 TL (Sekizyüzseksenyedibindokuzyüzyirmişbeş Türk Lirası)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.08.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
4 taksit
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25 TL (Yirmibeş Türk Lirası)
Beher Payın Alış Fiyatı
22,52 USD karşılığı 403,88 TL
Toplam Tutar
800.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ'de %25 pay sahibi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/08/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yok.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini arttırmak amacıyla Şirketimiz tarafından, Rarik-Turkison Enerji AŞ'nin ("Rarik-Turkison") sermayesini temsil eden payların tamamının, 800.000 USD bedel karşılığında Rarik-Turkison ortakları RARİK Energy Development Ltd. ("Rarik") ve EFLA hf. ("Efla")'den ödeme planı dahilinde 4 taksit ile satın alınmasına dair Rarik ve Efla ile Şirketimiz arasında Pay Alım Anlaşması (Share Purchase Agreement) imzalanmış olup, ilk taksit ödemesi karşılığında pay devir işlemleri tamamlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054753
BIST