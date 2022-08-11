***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRarik-Turkison Enerji AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi887.925 TL (Sekizyüzseksenyedibindokuzyüzyirmişbeş Türk Lirası)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.08.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları4 taksitEdinilen Payların Nominal Tutarı25 TL (Yirmibeş Türk Lirası)Beher Payın Alış Fiyatı22,52 USD karşılığı 403,88 TLToplam Tutar800.000 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,12Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiZorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ'de %25 pay sahibiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/08/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYok.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini arttırmak amacıyla Şirketimiz tarafından, Rarik-Turkison Enerji AŞ'nin ("Rarik-Turkison") sermayesini temsil eden payların tamamının, 800.000 USD bedel karşılığında Rarik-Turkison ortakları RARİK Energy Development Ltd. ("Rarik") ve EFLA hf. ("Efla")'den ödeme planı dahilinde 4 taksit ile satın alınmasına dair Rarik ve Efla ile Şirketimiz arasında Pay Alım Anlaşması (Share Purchase Agreement) imzalanmış olup, ilk taksit ödemesi karşılığında pay devir işlemleri tamamlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054753BIST