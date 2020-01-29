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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

29.01.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2018,23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.500.000,- TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Hisse Alım Anlaşmasının imzalanmasını müteakip ilgili Kurum/Kuruluşların izin ve onaylarının alınmasını takiben.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
58.500.000-, TL
Beher Pay Fiyatı
Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.
Toplam Tutar
Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İmbat Enerji AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

30.10.2018 ve 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'deki paylarımızın tamamının Akfen Yenilebilir Enerji Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinler verilmiştir. Hisse devri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815079


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7309 7,7697 % 0,25  
Frank 6,0933 6,1300 % 0,17  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 0,17  
Altın Gr. 302 302 2,21  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 58,76 58,76 -0,05  
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