***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2018,23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıZorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik ÜretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.500.000,- TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHisse Alım Anlaşmasının imzalanmasını müteakip ilgili Kurum/Kuruluşların izin ve onaylarının alınmasını takiben.Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı58.500.000-, TLBeher Pay FiyatıHisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.Toplam TutarHisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Hisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıHisse devir işlemleri tamamlandığında belirlenecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/Ünvanıİmbat Enerji AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.10.2018 ve 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'deki paylarımızın tamamının Akfen Yenilebilir Enerji Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinler verilmiştir. Hisse devri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815079BIST