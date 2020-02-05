***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2018 - 23.12.2019 - 29.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıZorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik ÜretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.500.000,- TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.02.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı58.500.000-, TLBeher Pay Fiyatı0,739 ABD DolarıToplam Tutar105.000.000 ABD Doları (Borçlar düşüldükten sonra hisse bedeli 43.241.791 ABD Doları'dır)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,5365İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%9,3167Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedirSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı31.03.2020 tarihli finansal raporumuzun ilgili dipnotunda yer verilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/Ünvanıİmbat Enerji AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.10.2018, 23.12.2019 ve 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının 105 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satış işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817274BIST