***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.587.774 2.306.673Dönem Karı (Zararı)-157.926 5.015Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-157.926 5.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.880.743 1.561.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25, 26 517.639 459.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 2.000Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.726 -18.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.783 4.430Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.057 -22.877Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.381.944 1.085.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26, 28 -245.037 -206.698Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26, 28 1.626.981 1.292.601Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler60.990 278.626Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-88.408 -136.421Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -156.939 -223.213Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19, 28 34.437 -16.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 34.094 102.793Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-64.302 -44.923İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14 -64.302 -44.923Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 92.800 -95.271Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-397 -238Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -397 -238Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.249 31.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler625.371 594.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-261.959 -169.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.308 49.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-272.267 -219.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler189.467 532.257İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)216.475 538.671İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.008 -6.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.886 7.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler564.869 207.178İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.966 -52.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)618.835 259.825Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.041 10.489İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)76.041 10.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.839 7.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)87.830 -2.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.991 9.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.348.188 2.161.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -3.165 -3.681Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -5.258Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -49.803 -16.814Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 292.554 170.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.027.045 -950.325Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri29.546 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 -92.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.028 3.547Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.726 3.153Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri302 394Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-151.285 -656.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-145.850 -640.562Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.435 -16.077Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -912.334 -205.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.176.831 -1.080.503Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.467.422 3.080.582Kredilerden Nakit Girişleri6 1.690.158 2.814.209İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 777.264 259.588Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 0 6.785Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.142.273 -2.322.568Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.555.561 -1.847.218İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -586.712 -475.350İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış6 -23.933 -758.652Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -25.821 0Ödenen Faiz-1.397.627 -998.660Alınan Faiz38.273 38.187Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -92.872 -119.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)383.898 275.845Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-143.557 -45.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)240.341 230.227DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 582.683 352.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 823.024 582.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 96.000 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.676.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998Transferler0 0 0 0 -130.625 0 0 0 0 165.712 -35.087 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.897.799 -1.305 89.175 -1.389.690 0 0 34.548 1.630.527 -29.533 1.600.994Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.548 34.548 -29.533 5.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.897.799 -1.305 89.175 -1.389.690 0 0 0 1.595.979 0 1.595.979Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 -292.875 0 0 0 0 0 0 0 -292.875 -292.875Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Transferler0 0 0 0 -196.342 0 0 0 0 230.890 -34.548 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 -138.715 -710.367 -19.211 -729.578Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.715 -138.715 -19.211 -157.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 0 -571.652 0 -571.652Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 832.715 598.576Finansal Yatırımlar13 10.008 0Ticari Alacaklar903.943 632.448İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 12.877 23.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 891.066 609.263Diğer Alacaklar1.307.725 1.019.582İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 1.248.988 986.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.737 33.269İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 258.074 158.453Türev Araçlar19 0 5.148Stoklar9 62.975 43.021Peşin Ödenmiş Giderler26.640 19.242İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 26.640 19.242Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.123 6.303Diğer Dönen Varlıklar221.346 361.042İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 221.346 361.042ARA TOPLAM3.632.549 2.843.815Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 625.282 604.317TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.257.831 3.448.132DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar13 246 246Diğer Alacaklar1.164.796 1.184.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 1.164.669 1.184.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 127 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.050.771 1.167.479Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 532.402 378.523Maddi Duran Varlıklar16 8.555.733 8.950.940Kullanım Hakkı Varlıkları15 48.534 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.577.844 1.655.715Peşin Ödenmiş Giderler1.336 454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.336 454Ertelenmiş Vergi Varlığı23 369.751 309.401Diğer Duran Varlıklar116.526 68.611İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 116.526 68.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.417.939 13.715.728TOPLAM VARLIKLAR18.675.770 17.163.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.648.743 897.238İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.971 68.524Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6,29 69.971 68.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.578.772 828.714Banka Kredileri6 1.109.637 723.841Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 29.739 7.538İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 439.396 97.335Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.119.439 2.494.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.119.439 2.494.014Banka Kredileri6 2.776.792 2.076.080İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 31.969 253.751Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 310.678 164.183Ticari Borçlar2.122.545 1.514.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 72.942 127.224İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.049.603 1.386.797Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.321 12.001Diğer Borçlar822.921 709.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 822.921 709.738Türev Araçlar19 33.170 8.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)65.222 32.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 65.222 32.195Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 31.006 2.897Kısa Vadeli Karşılıklar11.141 16.198Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 11.141 16.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.866 114.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 107.866 114.706ARA TOPLAM7.977.374 5.801.530Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler12 404.963 406.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.382.337 6.208.212UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.014.776 7.888.475İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.014.776 7.888.475Banka Kredileri6 7.925.219 7.606.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 50.035 26.983İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 39.522 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 255.118Diğer Borçlar17.012 20.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.012 20.014Türev Araçlar19 111.849 33.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)868 57.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 868 57.314Uzun Vadeli Karşılıklar32.584 23.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 32.584 23.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 476.805 564.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.653.894 8.586.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.036.231 14.794.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.751.824 2.462.191Ödenmiş Sermaye22 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-196.875 -196.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.519.585 3.727.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.519.585 3.727.623Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.528.754 3.732.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.169 -5.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.263.297 -1.703.341Yabancı Para Çevrim Farkları372.298 281.388Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.635.595 -1.984.729Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.635.595 -1.984.729Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.897 7.897Yasal Yedekler22 7.897 7.897Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.280.262 -1.511.152Net Dönem Karı veya Zararı-138.715 34.548Kontrol Gücü Olmayan Paylar-112.285 -93.074TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.639.539 2.369.117TOPLAM KAYNAKLAR18.675.770 17.163.860Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 8.361.136 5.970.314Satışların Maliyeti25 -6.800.007 -4.484.257TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.561.129 1.486.057BRÜT KAR (ZARAR)1.561.129 1.486.057Genel Yönetim Giderleri25 -202.562 -164.557Pazarlama Giderleri25 -56.420 -50.283Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 322.573 276.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -203.898 -298.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.420.822 1.249.854Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 29.943 238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 64.302 44.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.515.067 1.295.015Finansman Gelirleri28 654.428 1.110.951Finansman Giderleri28 -2.234.621 -2.496.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-65.126 -90.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.800 95.271Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -71.686 -13.408Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -21.114 108.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-157.926 5.015DÖNEM KARI (ZARARI)-157.926 5.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.211 -29.533Ana Ortaklık Payları30 -138.715 34.548Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 30 -0,06900000 0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.696 2.896.494Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.687 3.642.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.060 -1.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.051 -744.290Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi1.938 -744.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.113 368Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-559.956 -1.300.515Yabancı Para Çevrim Farkları90.910 89.175Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)90.910 89.175Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-813.582 -1.737.113Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.196.707 -1.861.243Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri383.125 124.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.716 347.423Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi162.716 347.423DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-571.652 1.595.979TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-729.578 1.600.994Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.211 -29.533Ana Ortaklık Payları-710.367 1.630.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825859BIST