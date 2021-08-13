***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Diğer Düzeltmeler0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259Transferler0 0 0 0 -109.679 0 0 0 34 -9.000 118.645 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 54.332 675.156 -13.958 661.198Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.332 54.332 -13.958 40.374Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 0 620.824 0 620.824Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531 0 -4.531 0 -4.531Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 193.771 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -192.675 4.581.175 -8.904 469.963 -3.468.572 7.931 -1.095.572 54.332 2.451.169 -126.243 2.324.926Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Transferler0 0 0 0 -107.366 -418 0 -20.346 0 201.981 -73.851 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.720 219.614 -799.368 0 0 -23.718 -609.192 -20.107 -629.299Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.718 -23.718 -20.107 -43.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.720 219.614 -799.368 0 0 0 -585.474 0 -585.474Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.793.113 -17.672 809.983 -4.678.090 7.931 -767.906 -23.718 1.835.957 -131.286 1.704.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI913.052 947.094Dönem Karı (Zararı)-43.825 40.374Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-43.825 40.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.353.448 863.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 340.452 287.266Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.542 7.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.640 3.792Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.098 3.385Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler725.867 619.687Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16, 18 -176.608 -164.775Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16, 18 902.475 784.462Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler437.412 96.176Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-188.849 -99.185Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5,16 -243.758 -132.815Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12, 18 -16.303 13.623Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 71.212 20.007Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6.694 -25.587İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6.694 -25.587Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-15.565 9.565Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-989 -18.249Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -989 -18.249Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -40.160Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 41.884 26.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-555.829 -6.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-415.831 -6.780İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.364 -9.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-397.467 2.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler296.755 416.945İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)326.182 412.330İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.427 4.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-13.086 -27.904Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-13.086 -27.904Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler904 -3.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-499.088 -497.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.235 7.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-462.853 -505.475Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.823 24.212İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.823 24.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.694 88.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.787 86.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)71.481 1.637Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları753.794 896.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.215 -526Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.041 -52.050Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 231.514 102.852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.717 221.979Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 249.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.364 36.518Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.364 36.506Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-165.703 -103.749Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.076 -103.374Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.627 -375Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.574Alınan Temettüler65.780 51.227Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -52.158 -28.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI863.196 -688.322Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.480.957 1.560.586Kredilerden Nakit Girişleri9 357.069 1.048.431İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 3.123.888 512.155Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.874.008 -1.595.871Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.399.738 -1.214.411İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -474.270 -381.460İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-38.920 31.682Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -11.661 -17.051Ödenen Faiz9 -713.097 -671.675Alınan Faiz80.076 48.832Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -60.151 -44.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.627.531 480.751Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-129.085 -81.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.498.446 398.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ709.909 823.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.208.355 1.222.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.235.097 728.314Finansal Yatırımlar265.797 258.578Ticari Alacaklar1.886.807 1.423.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 78.101 59.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.808.706 1.364.255Diğer Alacaklar975.883 983.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 899.783 936.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.100 46.713İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 489.293 349.605Türev Araçlar12 0 3.749Stoklar152.112 153.016Peşin Ödenmiş Giderler60.210 41.243İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler60.210 41.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.585 37Diğer Dönen Varlıklar116.921 105.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 116.921 105.994ARA TOPLAM6.186.705 4.047.594TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.186.705 4.047.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar35.434 43.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar35.434 43.287Diğer Alacaklar1.638.104 1.360.233İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 1.637.930 1.360.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar174 134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar92.725 79.639Diğer Sözleşme Varlıkları8 92.725 79.639İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.443.349 2.534.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar729.130 681.368Maddi Duran Varlıklar7 10.713.835 10.610.791Kullanım Hakkı Varlıkları95.876 36.003Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.479.902 1.506.887Peşin Ödenmiş Giderler2.119 204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.119 204Ertelenmiş Vergi Varlığı549.461 488.843Diğer Duran Varlıklar12.591 13.283İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 12.591 13.283TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.792.772 17.354.975TOPLAM VARLIKLAR23.979.477 21.402.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.437.660 1.614.606İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.441 41.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9,19 43.441 41.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.394.219 1.572.720Banka Kredileri9 980.577 1.020.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 44.439 19.922İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 228.262 412.147Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 140.941 119.773Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.393.968 2.875.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.393.968 2.875.471Banka Kredileri9 3.568.825 2.661.172İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 825.143 214.299Ticari Borçlar1.342.651 1.814.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 17.789 54.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.324.862 1.760.557Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.764 17.415Diğer Borçlar1.412.486 1.334.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,19 339.039 367.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.073.447 966.412Türev Araçlar12 85.188 83.856Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.912 91.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 49.912 91.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü53.716 56.489Kısa Vadeli Karşılıklar12.719 13.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.719 13.817Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.425 125.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer K7.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.044.489 8.027.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.479.187 10.053.106İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.479.187 10.053.106Banka Kredileri9 10.099.491 9.969.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 79.689 35.161İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 2.300.007 48.842Türev Araçlar12 178.222 243.452Uzun Vadeli Karşılıklar57.575 44.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar57.575 44.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü515.333 736.941TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.230.317 11.077.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.274.806 19.105.349ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.835.957 2.445.149Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -391.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.775.441 4.888.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.775.441 4.888.945Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 4.793.113 4.900.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.672 -11.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.868.107 -3.268.007Yabancı Para Çevrim Farkları809.983 590.369Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.678.090 -3.858.376Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -4.678.090 -3.858.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.931Yasal Yedekler14 7.931 7.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-767.906 -969.887Net Dönem Karı veya Zararı-23.718 73.851Kontrol Gücü Olmayan Paylar-131.286 -147.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.704.671 2.297.220TOPLAM KAYNAKLAR23.979.477 21.402.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.662.081 3.946.480 2.254.934 1.687.895Satışların Maliyeti15 -3.782.307 -3.263.588 -1.753.984 -1.384.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)879.774 682.892 500.950 303.087BRÜT KAR (ZARAR)879.774 682.892 500.950 303.087Genel Yönetim Giderleri15 -163.503 -124.598 -83.944 -59.283Pazarlama Giderleri15 -18.147 -19.789 -8.264 -8.459Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 548.856 346.685 294.716 185.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -218.952 -118.481 -106.115 -50.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.028.028 766.709 597.343 370.517Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 989 58.409 13 8.262Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-6.694 25.587 -29.124 -3.340FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.022.323 850.705 568.232 375.439Finansman Gelirleri18 724.199 628.090 251.207 270.900Finansman Giderleri18 -1.805.912 -1.428.856 -837.789 -661.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-59.390 49.939 -18.350 -14.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.565 -9.565 8.960 18.840Dönem Vergi (Gideri) Geliri-65.390 -46.317 -51.394 -21.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri80.955 36.752 60.354 39.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-43.825 40.374 -9.390 4.051DÖNEM KARI (ZARARI)-43.825 40.374 -9.390 4.051Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-20.107 -13.958 -7.094 -7.536Ana Ortaklık Payları-23.718 54.332 -2.296 11.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,01200000 0,02700000 -0,00100000 0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.720 1.363.748 -4.047 765Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.705.533 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.150 346 -5.059 980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.430 -342.131 1.012 -215Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -342.055 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.430 -76 1.012 -215Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-579.754 -742.924 -130.946 -200.823Yabancı Para Çevrim Farkları219.614 97.665 55.909 66.448Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)219.614 97.665 55.909 66.448Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-999.210 -1.050.736 -233.569 -334.088Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler199.842 210.147 46.714 66.817Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi199.842 210.147 46.714 66.817DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-585.474 620.824 -134.993 -200.058TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-629.299 661.198 -144.383 -196.007Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-20.107 -13.958 -7.094 -7.536Ana Ortaklık Payları-609.192 675.156 -137.289 -188.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958048BIST