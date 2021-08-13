***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 18:18
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259
Transferler
0 0 0 0 -109.679 0 0 0 34 -9.000 118.645 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 54.332 675.156 -13.958 661.198
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.332 54.332 -13.958 40.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 0 620.824 0 620.824
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531 0 -4.531 0 -4.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 193.771 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -192.675 4.581.175 -8.904 469.963 -3.468.572 7.931 -1.095.572 54.332 2.451.169 -126.243 2.324.926
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220
Transferler
0 0 0 0 -107.366 -418 0 -20.346 0 201.981 -73.851 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.720 219.614 -799.368 0 0 -23.718 -609.192 -20.107 -629.299
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.718 -23.718 -20.107 -43.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.720 219.614 -799.368 0 0 0 -585.474 0 -585.474
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.793.113 -17.672 809.983 -4.678.090 7.931 -767.906 -23.718 1.835.957 -131.286 1.704.671
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
913.052 947.094
Dönem Karı (Zararı)
-43.825 40.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-43.825 40.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.353.448 863.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 340.452 287.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.542 7.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.640 3.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.098 3.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
725.867 619.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16, 18 -176.608 -164.775
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16, 18 902.475 784.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
437.412 96.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-188.849 -99.185
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,16 -243.758 -132.815
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12, 18 -16.303 13.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 71.212 20.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.694 -25.587
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6.694 -25.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.565 9.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-989 -18.249
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -989 -18.249
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -40.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 41.884 26.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-555.829 -6.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.831 -6.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.364 -9.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-397.467 2.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
296.755 416.945
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
326.182 412.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.427 4.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.086 -27.904
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-13.086 -27.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
904 -3.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.088 -497.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.235 7.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-462.853 -505.475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.823 24.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.823 24.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.694 88.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.787 86.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.481 1.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
753.794 896.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.215 -526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.041 -52.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 231.514 102.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.717 221.979
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 249.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.364 36.518
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.364 36.506
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.703 -103.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.076 -103.374
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.627 -375
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.574
Alınan Temettüler
65.780 51.227
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -52.158 -28.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
863.196 -688.322
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.480.957 1.560.586
Kredilerden Nakit Girişleri
9 357.069 1.048.431
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 3.123.888 512.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.874.008 -1.595.871
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.399.738 -1.214.411
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -474.270 -381.460
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-38.920 31.682
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.661 -17.051
Ödenen Faiz
9 -713.097 -671.675
Alınan Faiz
80.076 48.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -60.151 -44.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.627.531 480.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-129.085 -81.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.498.446 398.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
709.909 823.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.208.355 1.222.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.235.097 728.314
Finansal Yatırımlar
265.797 258.578
Ticari Alacaklar
1.886.807 1.423.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 78.101 59.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.808.706 1.364.255
Diğer Alacaklar
975.883 983.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 899.783 936.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.100 46.713
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 489.293 349.605
Türev Araçlar
12 0 3.749
Stoklar
152.112 153.016
Peşin Ödenmiş Giderler
60.210 41.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.210 41.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.585 37
Diğer Dönen Varlıklar
116.921 105.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 116.921 105.994
ARA TOPLAM
6.186.705 4.047.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.186.705 4.047.594
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
35.434 43.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.434 43.287
Diğer Alacaklar
1.638.104 1.360.233
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 1.637.930 1.360.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
174 134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
92.725 79.639
Diğer Sözleşme Varlıkları
8 92.725 79.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.443.349 2.534.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
729.130 681.368
Maddi Duran Varlıklar
7 10.713.835 10.610.791
Kullanım Hakkı Varlıkları
95.876 36.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.479.902 1.506.887
Peşin Ödenmiş Giderler
2.119 204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.119 204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
549.461 488.843
Diğer Duran Varlıklar
12.591 13.283
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 12.591 13.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.792.772 17.354.975
TOPLAM VARLIKLAR
23.979.477 21.402.569
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.437.660 1.614.606
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.441 41.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,19 43.441 41.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.394.219 1.572.720
Banka Kredileri
9 980.577 1.020.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 44.439 19.922
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 228.262 412.147
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 140.941 119.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.393.968 2.875.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.393.968 2.875.471
Banka Kredileri
9 3.568.825 2.661.172
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 825.143 214.299
Ticari Borçlar
1.342.651 1.814.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 17.789 54.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.324.862 1.760.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.764 17.415
Diğer Borçlar
1.412.486 1.334.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,19 339.039 367.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.073.447 966.412
Türev Araçlar
12 85.188 83.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.912 91.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 49.912 91.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
53.716 56.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.719 13.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.719 13.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.425 125.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer K7.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.044.489 8.027.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.479.187 10.053.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.479.187 10.053.106
Banka Kredileri
9 10.099.491 9.969.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 79.689 35.161
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 2.300.007 48.842
Türev Araçlar
12 178.222 243.452
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.575 44.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.575 44.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
515.333 736.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.230.317 11.077.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.274.806 19.105.349
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.835.957 2.445.149
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -391.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.775.441 4.888.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.775.441 4.888.945
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 4.793.113 4.900.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.672 -11.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.868.107 -3.268.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
809.983 590.369
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.678.090 -3.858.376
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -4.678.090 -3.858.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.931
Yasal Yedekler
14 7.931 7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-767.906 -969.887
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.718 73.851
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-131.286 -147.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.704.671 2.297.220
TOPLAM KAYNAKLAR
23.979.477 21.402.569
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4.662.081 3.946.480 2.254.934 1.687.895
Satışların Maliyeti
15 -3.782.307 -3.263.588 -1.753.984 -1.384.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
879.774 682.892 500.950 303.087
BRÜT KAR (ZARAR)
879.774 682.892 500.950 303.087
Genel Yönetim Giderleri
15 -163.503 -124.598 -83.944 -59.283
Pazarlama Giderleri
15 -18.147 -19.789 -8.264 -8.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 548.856 346.685 294.716 185.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -218.952 -118.481 -106.115 -50.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.028.028 766.709 597.343 370.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 989 58.409 13 8.262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.694 25.587 -29.124 -3.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.022.323 850.705 568.232 375.439
Finansman Gelirleri
18 724.199 628.090 251.207 270.900
Finansman Giderleri
18 -1.805.912 -1.428.856 -837.789 -661.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.390 49.939 -18.350 -14.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.565 -9.565 8.960 18.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-65.390 -46.317 -51.394 -21.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
80.955 36.752 60.354 39.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.825 40.374 -9.390 4.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.825 40.374 -9.390 4.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.107 -13.958 -7.094 -7.536
Ana Ortaklık Payları
-23.718 54.332 -2.296 11.587
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,01200000 0,02700000 -0,00100000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.720 1.363.748 -4.047 765
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.705.533 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.150 346 -5.059 980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.430 -342.131 1.012 -215
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -342.055 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.430 -76 1.012 -215
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-579.754 -742.924 -130.946 -200.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
219.614 97.665 55.909 66.448
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
219.614 97.665 55.909 66.448
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-999.210 -1.050.736 -233.569 -334.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
199.842 210.147 46.714 66.817
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
199.842 210.147 46.714 66.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-585.474 620.824 -134.993 -200.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-629.299 661.198 -144.383 -196.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.107 -13.958 -7.094 -7.536
Ana Ortaklık Payları
-609.192 675.156 -137.289 -188.471
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958048
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